الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمجمع «العاشر» للتأمين الصحي

مبنى التأمين الصحي
مبنى التأمين الصحي

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع "العاشر من رمضان" للتأمين الصحي، والمقام على مساحة 750 مترًا مربعًا، بتكلفة 42.5 مليون جنيه، لتقديم خدمات التأمين الصحي.

وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين، مدير عام فرع التأمين الصحي بسوهاج، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الانشائية وأعمال التشطيبات النهائية للمبنى المكون من 7 طوابق، لافتًا إلى أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من توصيل مرافق "المياه والصرف الصحي، والكهرباء"، وتركيب المصاعد الكهربائية بالمبنى تمهيدا لتشغيله.

وأضاف أن المجمع يحتوي على مجمع عيادات شاملة، ولجنة طبية عامة، ولجنة فرعية، وجميع التخصصات والعيادات الطبية، بالإضافة إلى مركز تكامل حسي، ومركز سمعيات وتخاطب، لخدمة أبناء محافظة سوهاج، مشيرا إلى تخصيص دور كامل بالمبنى كمدرسة للتمريض .

كما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 576 حالة تعدي على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 65 ألف و866 متر مربع على مستوى المحافظة حتى الآن، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

ونوهت بأن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجهًا بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب .

ومن جانبه، أوضح مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ " 401 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 26292 متر مربع، وعدد 46 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 4459 متر مربع، وعدد 129 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 35112 متر مربع 

مياه إنشاء محمد النيل مرافق الصرف الصحي محافظ حملات جنيه ماء كهربا قرار نفي

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