الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لمندوب مبيعات حاول ترويج 1689 قرص كبتاجون في الشرقية

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، مندوب مبيعات بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازته 1689 قرصا من عقار الكبتاجون المخدر بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، قد ألقوا القبض على " إ. ع. ع. ح" 41 عاما، مندوب مبيعات، مقيم محافظة المنيا، أثناء تواجده بنطاق مدينة العاشر من رمضان بحوزته 1689 قرصا من عقار الكبتاجون لترويجهم.

 وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وحملت القضية رقم  4134 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان.

مكافحة المخدرات العاشر من رمضان محكمة جنايات الزقازيق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المشدد 5 سنوات جنايات الزقازيق

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