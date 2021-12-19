إزالة 14 حالة تعدٍ على النيل بجزيرة الوسطى في أسيوط (صور)

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة - بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري - في إزالة التعديات على المجاري المائية والترع، لافتًا إلى إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضي تابعة لحماية النيل بجزيرة الوسطى بمركز الفتح، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها لإزالة التعديات بكافة مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

إزالة تعديات علي نهر النيل

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح واصلت حملاتها لإزالة التعديات على المجاري المائية والنيل، وتمكنت من إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضي تابعة لحماية النيل بجزيرة الوسطى على مساحة 8810 متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة تعديات علي نهر النيل

وشارك في الحملة كل من؛ عبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، واللواء علاء جلال، مساعد مدير أمن أسيوط، وأسامة كامل، نائب رئيس المركز، ووليد جمال، رئيس الوحدة المحلية لقرية الوسطى، ومسؤولي الإزالات بالمركز ومسؤولي حماية النيل وسط تأمين من مركز شرطة الفتح.

إزالة تعديات علي نهر النيل

وأشار اللواء عصام سعد، إلى استمرار حملات الإزالة والتصدي الحاسم لكافة التعديات خاصة على المجاري المائية والترع والنيل وأراضي أملاك الدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لافتًا إلى أنه لا تهاون في استرداد جميع أراضي الدولة وحق الشعب، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفوري لكافة حالات التعدي الجديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة تعديات علي نهر النيل

وأعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

إزالة تعديات علي نهر النيل