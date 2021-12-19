الأحد 19 ديسمبر 2021
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محافظات

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ببورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

بدأت مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لمديرية الشئون الصحية والتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، في استقبال الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وذلك في الساعات الأولى لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال. 

وفرضت إدارات الوحدات الصحية إجراءات إحترازية مشددة، ورفضت دخول المواطنين بدون الإلتزام بالكمامة، وقامت بقياس درجة الحرارة للمترددين، وتطهير الأيدي بالكحول، والتعامل من خلال الجوانتي، وذلك لمجابهة انتشار فيروس كورونا. 

وشهدت الحملة إقبالًا متوسطًا في الساعات الأولى لانطلاقها، إلا أن الأطقم الطبية والتمريض تواجدوا بالمراكز الثابتة والمتحركة، وذلك استعدادًا لاستقبال أعداد المواطنين الكثيفة المتوقعة، وذلك من اليوم 19 وحتى 22 ديسمبر الجاري ولمدة 4 أيام.

من جانبه أكد الدكتور أحمد أبو هاشم أن مديرية صحة بورسعيد قد جهزت وطهرت أماكن استقبال المواطنين كما قامت بتدريب كافة الأطقم المشاركة على أعلى مستوى، وذلك من أجل تحقيق المستهدف من الحملة. 

وأشار إلى أن الحملة تستهدف 109.740 طفلا، يتم تطعيمهم بواسطة 350 فريقا متحرك وثابت بالمحافظة والقرى ومدينة بورفؤاد، مؤكدًا أن العمر المستهدف من يوم وحتي 5 سنوات. 

وأوضح أبو هاشم، أن الحملة مجانية والطعم المستخدم هو: طعم شلل الأطفال الفموي، ويتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال الإعاقة مدى الحياة، مؤكدًا أن الطُعم يرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال خاصة في هذا العمر المستهدف. 

وطالب وكيل صحة بورسعيد، المواطنين بالحرص على تطعيم أبنائهم والتوجه إلى أقرب مركز ووحدة طب أسرة، مؤكدًا توافر أعداد كافية من التطعيمات الآمنة، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الدولة من أجل تحقيق 100 بالمائة من المستهدف، ووصول الطعم إلي كل طفل موجود علي أرض محافظة بورسعيد.

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