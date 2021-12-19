الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شادى خلف يصل مقر محاكمته فى «هتك عرض 7 فتيات»

شادي خلف
شادي خلف

وصل منذ قليل وسط حراسة أمنية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، الفنان شادي خلف، المتهم بالتحرش وهتك عرض، ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغمًا عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له وتم إيداعه قفص الاتهام.

ووجهت النيابة العامة إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها، حيث هتك عرض المجني عليها «س. م. ع»، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بعضهما لبعض ممسكًا إياها من جسدها - منطقة البطن - حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له، ‫كما هتك عرض المجني عليها «م. ا. أ»،  بالقوة، بأن أمسك بها دافعًا إياها للحائط وقبلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، ولامس عضوه الذكري جسدها، حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

‫كما تم اتهامه هتك عرض المجني عليها «م. ع. م»، بالقوة، بأن باغتها بملامسة جسدها رغمًا عنها ‫وهتك عرض المجني عليها «ك. م. ن» بالقوة، بأن أمسك بها دافعًا إياها للحائط ملتصقًا بها بجسده ومحاولاً تقبيلها من فمها حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له، ‫بالإضافة إلى ذلك هتك عرض المجني عليها«ه. ط. س»، بالقوة، بأن أمسك بها وجذبها واحتضنها ولامس عضوه الذكري جسدها حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له، ‫وأيضًا هتك عرض المجني عليها «ه. خ. أ»، بالقوة، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

‫‫كما هتك عرض المجني عليها «م. ع. إ»،  بالقوة بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها واستطالت يده لجسدها، مؤخرتها - ملامسًا لموطن عفتها - بأحد قدميه، وذلك حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

هتك عرض شمال القاهرة جنايات شمال القاهرة المتهم بالتحرش محاولة اغتصاب اغتصاب 7 فتيات ورشة تدريب تمثيل شادي خلف الفنان شادي خلف

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