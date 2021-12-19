طه دسوقي: سعيد بنجاح «موضوع عائلي» وأتمنى تقديم جزء ثان منه

قال الفنان الشاب طه دسوقي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه سعيد بالنجاح الذي حققه المسلسل الدرامي الجديد "موضوع عائلي" للنجم ماجد الكدواني.

وأضاف الفنان الشاب، أن وقوفه أمام الفنان ماجد الكدواني في أول بطولة مطلقة له، كان شرفا كبيرا خاصة وأنه مازال في بداية مشواره الفني، مشيرا إلى أن المسلسل قدم حالة ممتعة للجمهور عن علاقة الأب بابنته وعلاقته على الجانب الآخر بأسرته.

وأكد أن ردود الأفعال التي وصلته على دور حسن في مسلسل "موضوع عائلي"، كانت إيجابية للغاية، وقال أتمنى ان يفكر صناعه في تقديم جزء ثان من العمل.

- أحداث مسلسل موضوع عائلي

و يقدّم مسلسل موضوع عائلي أول بطولة تلفزيونية للنجم السينمائي ماجد الكدواني، وتدور أحداثه حول إبراهيم، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبيًا، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية.

وفيما لا يستطيع إبراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وأبعدها عنه قسرًا إلى لندن، يتفاجأ ابراهيم بعد أكثر من 20 عامًا باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسؤوليات التي ظنّ بأنه لن يعيشها مجددًا.

وتعاقد "الكدواني" على مسلسل "موضوع عائلي" قبل 3 أشهر، وتأجل تصويره أكثر من مرة بسبب انشغاله بتصوير عدد من الأعمال السينمائية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من شيرين رضا، أمينة خليل، رنا رئيس، محمد شاهين، إيناس كامل محمد رضوان، سماء إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.