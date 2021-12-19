الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بقتل شاب بسبب «لعبة الدومينو» فى بنها للجنايات

حبس متهم
حبس متهم

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، إحالة "شهاب ع أ" 20 سنة، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا؛ لمعاقبته لاتهامه بقتل "إبراهيم خ ف" 23 سنة، بسبب "عشرة دومينو" خلال جلوسهما بمقهى ولعب "الدومينو" بقرية فرسيس دائرة المركز، حيث اختلف الطرفان حول اللعبة، وقام المتهم بطعن المجنى عليه بمطواة ما أسفر عن وفاته فى الحال.

وكان شاب قد لقى مصرعه على يد آخر بعزبة الباشا التابعة لمركز بنها، إثر نشوب مشاجرة بينهما أثناء الجلوس بالمقهى، ولعب "الدومينو" بقرية فرسيس دائرة المركز، حيث طعن المتهم المجنى عليه بمطواة مما أسفر عن وفاته فى الحال، وجرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعى، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بالطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان من رواد المقهى، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل المجنى عليه.

البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية بلاغا من مستشفى بنها الجامعى بوصول "إبراهيم خ ف"، 23 سنة، مصابا بجرح طعنى أسفل الصدر نتج عنه وفاته فى الحال.

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه، من قرية الباشا، وبين "شهاب ع أ" 20 سنة، بسبب خلاف أثناء لعب الدومينو بأحد مقاهى قرية فرسيس، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على الأول بمطواة.

وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وكشفت أقوال شهود العيان عن أن المجنى عليه والمتهم كانا يلعبان الدومينو بالمقهى وفجأة طعن المتهم المجنى عليه فى الصدر، ما أودى بحياته فى الحال.

محكمة الجنايات مشادة كلامية محكمة استئناف طنطا مستشفى بنها الجامعي مركز شرطة بنها الطب الشرعي

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