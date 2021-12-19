الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عقد اختبارات شهرية لطلاب الابتدائية؟.. الحكومة توضح الحقيقة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن عقد اختبارات شهرية تحريرية لطلاب الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي الحالي 2021-2022.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعقد اختبارات شهرية تحريرية لطلاب الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي الحالي 2021-2022، مُوضحةً أن آلية التقييم للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي  في نظام التعليم الجديد لا تتم من خلال عقد امتحانات تحريرية أو شهرية، بل تتم عن طريق قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها الشفهية، والتحريرية، والمهارية، مع تسليم ولي الأمر تقريراً يعبر عن أداء الطالب ومستواه الحقيقي، مُناشدةً أولياء الأمور تقديم شكاوى ضد أي مدرسة تخالف ضوابط التقييم في النظام الجديد للصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي سياق متصل، يتضمن التقرير، الذي يتسلمه ولي الأمر عن أداء الطالب، ألوان التقييم التي تتمثل في اللون الأحمر الذي يعني أن مستوى الطالب" أقل من التوقعات"، أي أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة، ويحتاج إلى الكثير من الدعم من قبل المعلم وولي الأمر، واللون الأصفر "يلبي التوقعات أحياناً"، ويعني أن المتعلم يمتلك نقاطا إيجابية حيث اكتسب بعضاً من المهارات المستهدفة، إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية، واللون الأخضر "يلبي التوقعات"، ويعني أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة، واللون الأزرق "يفوق التوقعات"، والذي يعني أنه وظف ما اكتسبه من مهارات في إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء المواقع الإلكترونية اختبارات شهرية تحريرية طلاب الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية الصف الثالث الابتدائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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عقد اختبارات شهرية لطلاب الابتدائية؟.. الحكومة توضح الحقيقة

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