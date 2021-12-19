«الرى»: طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالمحافظات

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، والأجهزة المحلية المختصة بمختلف المحافظات، خطة استعداد لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تتعرض لها عدة مناطق في الجمهورية، وذلك خلال الفترة الحالية، مع بداية نوة الفيضة الصغرى، والتى تشهد انخفاضاً في درجات الحرارة وطقسا باردا على معظم الأنحاء مع رياح مثيرة للأتربة والرمال.

كما يتم استمرار تنفيذ خطة أعمال للحد من آثار الأمطار والسيول والتغيرات المناخية التى تشهدها عدة محافظات بالسواحل الشمالية، خاصة مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد في ظل بداية نوة الفيضة الصغرى، الأحد، ووقف الدراسة في أربع محافظات، منها البحيرة والإسكندرية، حفاظاً على سلامة الطلاب.

أجواء شتوية شديدة البرودة على المحافظات

وكشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، عن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وعدة محافظات، منها دمياط ومطروح والإسكندرية وعدة مناطق في الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة خاصة أثناء فترة الليل.

نشاط للرياح المثيرة للأتربة على عدة مناطق

كذلك تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة المناطق الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على منطقة الدلتا ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة، كما يشهد معظم أنحاء الجمهورية طقسا شديد البرودة وانخفاضا في درجات الحرارة بسبب نشاط تيارات هوائية والرياح الشمالية القادمة من أوروبا، ما يزيد الشعور بالبرودة.

من جهته، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة لمواجهة موسم الأمطار والسيول خلال الفترة الحالية، مشيراً لـ"الدستور" إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل معها وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت السياحية والطرق الرئيسية بالمناطق المعرضة لها.