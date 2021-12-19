الإجراءات والأوراق المطلوبة للتعاقد على خلية أو محطة طاقة شمسية

من 500 كيلووات إلي 20 ميجاوات

يبحث الكثير من المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، عن آلية تركيب نظام محطة طاقة شمسية لما لهذا النظام من مزايا متعددة وفوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية.

وتبرز أكبر المزايا والفوائد في توفير استهلاك الطاقة الكهربائية وتوفير القيمة المادية بالنسبة للمستهلك، بالإضافة إلي إقامة نظام لتوليد الطاقة الكهربائية مستدام وموثوق فيه.

وتستعرض “الدستور” آليات التعاقد على تنفيذ خلية طاقة شمسية، أو محطة طاقة شمسية، توضيح الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها بالنسبة للمستهلك، واشتراطات العمل في مجال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بالنسبة للشركات المتخصصة في هذا المجال.

اشتراطات هيئة الطاقة المتجددة NREA

وضعت هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة اشتراطات تأهيل وتجديد شهادة التأهيل للشركات العاملة فى مجال أنظمة الخلايا الشمسية للقدرات حتى 20 ميجاوات، وذلك في إطار التطور الحالي في السوق المصري في مجال تركيب أنظمة الخلايا الفوتوفولطية

بالنسبة للمستهلك

المستندات المطلوبة لربط محطة طاقة شمسية يمتلكها العميل:

شهادة التأهيل الخاصة بالشركة المنفذة والصادرة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

عقد بين الشركة المنفذة وصاحب المشروع.

صورة من بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الضريبية أو السجل التجاري لصاحب المشروع.

صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للشركة المنفذة.

صورة من ايصال كهرباء.

رسم تخطيطي لتركيب الخلايا الشمسية بموقع المشروع معتمد من مهندس نقابي.

المواصفات الفنية للمشروع ونسخة من الكاتلوجات.

شهادات الإختبار الخاصة بمكونات المشروع.

مخطط كهربائي للمشروع ونقطة الربط المقترحة.

إقرار بعدم مخالفة قانون البناء الموحد وتحمله المسئولية المدنية والجنائية لمخالفة إشتراطات البناء لهذا المشروع.

بالنسبة للشركات

في الربع الأخير من شهر أغسطس من العام 2021، اُعتمد قرار مجلس إدارة الهيئة بتعديل الاشتراطات الصادرة من الهيئة عام 2014 لتأهيل وتجديد شهادة تأهيل الشركات العاملة في مجال انظمة الخلايا الشمسية المرتبطة بالشبكات الكهربائية للقدرات حتي 500 كيلووات وكذلك الصادرة عام 2017 للقدرات حتي 20 ميجاوات كمايلي:

أولاً: فيما يخص تصنيف ومقابل إصدار شهادات التأهيل حتي 20 ميجاوات كالتالي:

برونزي (حتي 50 ك.وات) مبلغ وقدره 5000 جنيه (فقط خمسة الاف جنيه لاغير).

فضي (حتي 500 ك.وات) مبلغ وقدره 10000 جنيه (فقط عشرة الاف جنيه لاغير).

ذهبي (حتي 3 م.وات) مبلغ وقدره 20000 جنيه (فقط عشرون الف جنيه لاغير).

بلاتيني (اكبرمن 3 م.وات) مبلغ وقدره 30000 جنيه (فقط ثلاثون الف جنيه لاغير).

(جميع الاسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة)

ثانياً: سوف يتم العمل بها بأثر فوري من اليوم التالي لتاريخ نشرها.

ثالثاً: يجوز للشركات الحاصلة علي شهادة تأهيل وفقاً للاشتراطات قبل التعديل ، التقدم بطلب كتابي للهيئة لتعديل تصنيفها وفقاً للتعديل بعد العمل به.

الاوراق المطلوبة للحصول على شهادة التأهيل او تجديد التأهيل للعمل فى مجال الخلايا الفوتوفلطية

رابعًا: المستندات المطلوبة لربط محطة طاقة شمسية تمتلكها شركة مؤهلة بقدرة أكبر من 500 ك.و وحتي20 م.و:

شهادة التأهيل الخاصة بالشركة المنفذة والصادرة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

رخصة إنتاج الكهرباء الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

عقد بين الشركة المنفذة وصاحب المشروع.

صورة من بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الضريبية أو السجل التجاري لصاحب المشروع.

صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للشركة المنفذة.

صورة من ايصال كهرباء

رسم تخطيطي لتركيب الخلايا الشمسية بموقع المشروع معتمد من مهندس نقابي.

المواصفات الفنية للمشروع ونسخة من الكاتلوجات.

شهادات الإختبار الخاصة بمكونات المشروع.

دراسة لتأثير محطة الخلايا الشمسية علي جهد الشبكة في أوقات عدم أو إنخفاض الأحمال.

دراسة لتأثير محطة الخلايا الشمسية علي تيار القصر للشبكة الكهربية.

دراسة لأقصي حمل لمحطة الخلايا الشمسية والتي سيتم تصديرها للشبكة في أوقات عدم أو إنخفاض الأحمال.

دراسة لتأثير محطة الخلايا الشمسية علي تيار القصر للشبكة الكهربية.

دراسة لأقصي حمل لمحطة الخلايا الشمسية والتي سيتم تصديرها للشبكة في أوقات عدم أو إنخفاض الأحمال.

مخطط كهربائي للمشروع ونقطة الربط المقترحة.

إقرار بعدم مخالفة قانون البناء الموحد وتحمله المسئولية المدنية والجنائية لمخالفة إشتراطات البناء لهذا المشروع.

إتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المؤهلة والعميل.