برلماني يطالب «الصحة» بخطة للتوعية من مخاطر «أوميكرون»

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال وزيرة الصحة، بشأن خطة الوزارة للتصدي لمتحور أوميكرون وكيفية الوقاية منه.

وأوضح محسب، أنه وفقا لتصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن اكتشاف 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون، يستوجب على الوزارة وضع خطة تنص على توعية المواطنين من مخاطر المتحور الجديد للحد من تفشى الفيروس فى المجتمع بصورة قد يصعب السيطرة عليها.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة كشف كافة التفاصيل الخاصة بالمتحور الجديد، مع توعية المواطنين بالإجراءات المتبعة حال إصابة أحدهم بهذا المتحور الجديد لعدم الهلع وفى نفس الوقت لعدم التهاون من قبل البعض حيال هذا الفيروس ومن ثم زيادة أعداد الإصابات.

وطالب محسب، وزارة الصحة كشف النقاب عن الأعراض المبكرة التى تظهر على الإنسان حال إصابته بالمتحور الجديد، حتى يكون هناك حذر وحيطة من قبل المواطنين، وكذلك خطة الوقاية للحفاظ على الصحة العامة ومنع الفيروس من الانتشار.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت على لسان متحدثها الرسمي الدكتور حسام عبد الغفار، أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بمنافذ دخول البلاد بكافة المطارات والموانئ، لمواجهة واكتشاف فيروس كورونا والمتحورات الجديدة، فقد تم منع دخول عدد من الوافدين إلى مصر بمطار القاهرة بعد اكتشاف إصابتهم بفيروس كوفيد- 19 وإعادتهم إلى دولهم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أنه يتم تكثيف أعمال نظام الترصد الوبائي، منذ إعلان ظهور المتحور أوميكرون، وقيام مصر بترصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور، من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناءً على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني، أمس، وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.