وكيل «صحة الغربية» يوجه بالمرور المسائي على المستشفيات لمتابعة سير العمل

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، بالمتابعة والمرور اليومي على المستشفيات والمنشآت الصحية، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل بالمستشفيات والخدمات الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، على ضرورة المرور على جميع المستشفيات صباحا ومساء خلال أيام الأسبوع، وأيام العطلات للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى والتاكيد على توافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والعمل على تذليل أي عقبات في حينه.

و أجرى الدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة بمرافقة عبد الله الجبالي إدارة التفتيش المالي والإداري، مرورا على مستشفى المنشاوي العام، تفقد خلاله أقسام المستشفى المختلفة وأقسام العزل والعناية المركزة لحالات فيروس كورونا، وكذلك متابعة أعداد الأسرة المخصصة للعزل طبقا للخطة الموضوعة، وكذلك التأكد من توافر الأكسجين بالمستشفى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وانتظام سير العمل وتواجد الطاقم الطبى، كما تقدموا بالشكر للطاقم الطبي بالمستشفى للجهد المبذول لخدمة وراحة المرضى.