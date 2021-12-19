إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق المناشي بالجيزة

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة أعلى طريق المناشي في الجيزة، وحضرت سيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج.

وأدى الحادث إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الوراق اتجاه منشأة القناطر، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق المناشي بالجيزة بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وفي سياق آخر شهدت حركة السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، تباطؤ خلال الذروة الأولى للزحام، وظهرت كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والجامعات والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية.

ظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولًا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.