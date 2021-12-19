الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الكينية: تسجيل 24 حالة إصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون»

كورونا في كينيا
كورونا في كينيا

أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل 24 حالة إصابة بالسلالة الجديدة "أوميكرون" من فيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ مما رفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بالمتحور الجديد إلى 27 حالة.

وقال وزير الصحة الكيني موتاهي كاجوي - في بيان أوردته صحيفة "ذا ناشن" الكينية اليوم الأحد عبر موقعها الإلكتروني - "أريد أن أشجع الكينيين الذين لم يتم تطعيمهم بعد على تلقي اللقاح، ويتعين على الجميع بمن فيهم أولئك الذين تم تطعيمهم بالفعل على الالتزام بغسل اليدين والتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية الأخرى"، مؤكدًا أن ذلك سيساعد البلاد على تجنب انتشار الفيروس بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وأشار كاجوي إلى أنه من بين الحالات الـ 27 المصابة بالمتحور الجديد، هناك شخصان قادمان من جنوب إفريقيا وغانا، لافتًا إلى أن البقية ليس لديهم تاريخ سفر دولي حديث.

 

نيروبي كورونا أوميكرون الصحة الكينية كينيا

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