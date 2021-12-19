الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي

وزير التعليم
وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفن، مواعيد عرض البرامج التعليمية للصفوف الابتدائية، قناة مدرستنا 1، لجميع المواد ، للأسبوع الجاري من 19 ديسمبر وحتى 25 ديسمبر.

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مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي

ويمكن للطلاب من الصفوف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي متابعة مواعيد البرامج بالصور المرفقة على قناة مدرستنا 1 على التردد 12303.

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مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قال إنه قد سبق وأعلنت الوزارة عن نظام التقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي والذي يتضمن ما يسمى "المهام الأدائية"، وسوف ترسل الوزارة هذه التعليمات للادارات التعليمية، ولذلك أحببت أن اشارككم بعض الشرح هنا حتى لا يسبقنا الى ذلك مروجي الشائعات دعاة الهلع والخوف.

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مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي

وأشار  وزير التعليم، في منشور له عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم.

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مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي

وأضاف، أن معنى المهام الأدائية، هي أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وقد تم بنائها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين.

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مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي

مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
مواعيد البرامج التعليمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي
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