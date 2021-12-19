وزير التعليم عن الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية: ننصح بالتحضير الجيد

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسار أولياء الأمور حول وجود أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وما إذا كانت بنفس الأسلوب المقرر للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأوضح الوزير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «أن هذا الأمر سابق لأوانه ونصيحته أن نتذكر أننا نتعلم لنكتسب مهارة وليس الامتحان، وبالتالي ننصح أبناءنا بالتحضير الجيد بما في ذلك القصة والتعبير والترجمة ولا نسأل عن محذوفات ونوعيات أسئلة، لأن الهدف من التعليم هو التعلم وليس تقليص ما أتعلمه من أجل تقييم خادع لامتحان قاصر وغير مكتمل».

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الأسئلة المثارة حول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد الوزير خلال تصريحات له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذه امتحانات ترم عادية جدًا في سنوات نقل وهدفها أن يقف الطلاب على مستواهم في الموضوعات المختلفة.

وشدد شوقي، على أن الامتحانات الإلكترونية في المواد الأساسية تتضمن أسئلة اختيار من متعدد حتى يتم تصحيحها إلكترونيًا بدون عنصر بشري، تابع كذلك يشمل زمن الامتحان في بعض المواد وقتًا لأسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها أيضًا على مستوى المدرسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الامتحان أوبن بوك ولكن "لا يجوز اصطحاب كتب ورقية إلى الامتحان" بينما "تتوفر الكتب الرقمية على التابلت"، وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها أثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكتروني.

وكشف وزير التعليم، عن أنه يمكن للطالب أن يستخدم ورقة بيضاء في كتابة الخطوات، إذا احتاج الأمر لذلك في بعض المسائل الرياضية والعلمية.

وأوضح الوزير، أن امتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة.

وأضاف الوزير، أنه إذا تعرض طالب لأى مشكلة تقنية أثناء الامتحان سوف يتاح له امتحان إعادة لاحقًا.

واختتم الوزير قائلًا: «تحرص الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، وعلى الطلاب استخدام الماسك الطبي طوال فترة تواجدهم بالمدرسة مع ملاحظة التباعد الاجتماعي».