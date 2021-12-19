الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة الفنان شادى خلف بتهمة التحرش بـ7 فتيات

شادى خلف
شادى خلف

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الفنان شادي خلف، المتهم بالتحرش وهتك عرض، ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغمًا عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له. 

شهدت الجلسة الماضية حضور أسرة الفنان المتهم للمحكمة، وطلبوا من أجهزة الأمن معرفة مقر انعقاد المحاكمة، وظهرت عليهم علامات الترقب والانتظار.

ووجهت النيابة العامة إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها، حيث هتك عرض المجني عليها “س. م. ع”، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بعضهما لبعض ممسكا إياها من جسدها - منطقة البطن - حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له ‫كما هتك عرض المجني عليها “م. ا. أ”،  بالقوة، بأن أمسك بها دافعًا إياها للحائط وقبلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، ولامس عضوه الذكري جسدها، حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

‫كما هتك عرض المجني عليها “م. ع. م”،  بالقوة، بأن باغتها بملامسة جسدها رغما عنها ‫وهتك عرض المجني عليها “ك. م. ن” بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط ملتصقا بها بجسده ومحاولًا تقبيلها من فمها حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

‫بالاضافة إلى ذلك هتك عرض المجني عليها “ه. ط. س”، بالقوة، بأن أمسك بها وجذبها واحتضنها ولامس عضوه الذكري جسدها حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له، ‫وأيضًا هتك عرض المجني عليها “ه. خ. أ”، بالقوة، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

‫‫كما هتك عرض المجني عليها “م. ع. إ”،  بالقوة بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها واستطالت يده لجسدها، مؤخرتها - ملامسًا لموطن عفتها - بأحد قدميه، وذلك حال كونه متولي التدريس لها بإحدى ورش التمثيل المملوكة له.

 

التحرش هتك عرض اغتصاب جنايات شمال القاهرة اجهزة الامن الفنان شادي خلف اغتصاب 7 فتيات ورشة تدريب تمثيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

بعد إصابتها بالسرطان.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفى

اليوم.. محاكمة الفنان شادى خلف بتهمة التحرش بـ7 فتيات

استعجال التحريات حول عصابة سرقة الدراجات البخارية بالتجمع

وزير التعليم عن الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية: ننصح بالتحضير الجيد

جنايات القاهرة في التجمع : اليوم محاكمة قاتل ابنه في المعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

صحيفة أمريكية تكشف أسرار عجز إسرائيل عن ضرب برنامج إيران النووي