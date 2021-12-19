منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وجاء في البيان ان هناك تراجعات حادة في درجات الحرارة، فقد بدأت كتل هوائية قطبية في الاقتراب من مصر ستتمركز في ايام الأحد والإثنين والثلاثاء على هيئة منخفض جوي يقف بين مصر وقبرص وتركيا، ويعتبر ذلك النزول القطبي الأول لموسم شتاء 2021/2022.

يبدأ الانخفاض تأثيره من يومي الأحد والإثنين على السواحل الشمالية الغربية بشكل ملحوظ من مطروح وحتى الأسكندرية لتسجل الحرارة في حدود 11/13 درجة نهارًا وتصل ليلًا إلى حدود 4/5 درجة بسبب نشاط الرياح شديدة البرودة مما تزيد من الشعور بشدة برودة الطقس.

تتأثر المناطق الشمالية الداخلية مثل الدلتا ومدن القناة والقاهرة الكبرى بإنخفاض طفيف جديد في الحرارة بداية من غدًا الأحد كتمهيد للوصول لذروة الإنخفاض يوم الإثنين حيث سيصل الإحساس الفعلي ليوم الإثنين حدود 13/14 درجة نهارًا في أجواء شديدة البرودة نهارًا وتصل ليلًا في حدود 5/7 درجات ليلًا في أجواء شديدة البرودة إلى قارصة.

يصل الإنخفاض بين يومي الإثنين والثلاثاء على وسط وجنوب الصعيد بشكل ملحوظ حيث سيسجل الإحساس الفعلي للحرارة إلى ما بين 15/17 درجة بالنهار في أجواء باردة وتصل ليلًا لحد الصقيع في حدود 0/3 درجات.

تتهيأ فرص سقوط الأمطار بين يومي الأحد والإثنين على جميع السواحل المطلة على البحر المتوسط، وتتهيأ بشكل أكبر على المناطق الداخلية من القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا ومدن القناة وحتى خليج السويس وشمال الصعيد بالتدريج ما بين ليل الأحد ونهار الإثنين.

وتنشط الرياح على سواحل المتوسط والقاهرى الكبرى ومحافظات الدلتا ومدن القناة وخليج السويس وحتى شمال الصعيد وشمال الوادي الجديد، يصحبها هبات قوية إلى شديدة أحيانًا خاصة على الأماكن المكشوفة والمرتفعة تثير الرمال والأتربة أثناء فترات نشاطها، لتكون الهبّات شبه عاصفة أحيانًا.

وفيما يلي بيان بحالة الطقس لمدة ٧٢ ساعة وفقا لهيئة الأرصاد الجوية جاءت كالتالي:

طقس الأحد 19 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 9.

الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 8.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 16 والصغرى 7.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 4.

جنوب الصعيد: العظمى 16 والصغرى 5.

طقس الإثنين 20 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 16 والصغرى 8.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 9.

شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 7.

طقس الثلاثاء 21 ديسمبر 2021:

القاهرة الكبرى: العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 3.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 11.

شمال الصعيد: العظمى 17 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 17 والصغرى 10.