اليوم.. الحكم على محمود عزت في «التخابر»

تصدر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، حكمها على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع حماس".

وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة وجهت لـ"عزت" وآخرين سبق الحكم عليهم، تهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد.

وأشارت إلى أن “عزت” اتفق مع المتهمين من الحادى والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم في تنفيذ اعمال أرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى واسقاط الدولة المصرية.