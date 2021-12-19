محاكمة المتهم بتهديد ربة منزل بنشر فيديوهات وصور لنجلتها.. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، االيوم الأحد، محاكمة المتهم بتهديد ربة منزل بنشر فيديوهات وصور خادشة للحياء لنجلتها، مقابل التنازل عن دعوى قضائية ضده في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، ومصطفى أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عمر طارق وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم «إ . س» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ب تهديد المجنى عليها «ن . ع» كتابة ب إفشاء أمور مخدشة بالشرف، خاصة بنجلتها «ح . م» بأن أرسل لها رسائل نصية مهددًا إياها بنشر المقاطع والصور المخلة الخاصة بنجلتها عبر الإنترنت، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب و هو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

وأضاف، قيام المتهم بتهديد المجنى عليها «ن. ع» بإفشاء صور ومقاطع مخلة خاصة بنجلتها قد تحصل عليها بطريق النقل من أحد الأجهزة لحملها على القيام بعمل وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

وأكدت أمر الإحالة قيام المتهم بالتسبب عمدًا فى إزعاج المجنى عليها «ح. م» بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية ب أن أرسل لها الرسائل محل الاتهام الأول، وسب المجنى عليهما سالفتي الذكر بأن أرسل للأولى رسائل عبر التليفون تحوى عبارات اشتملت سبًا دون إسناد واقعة معينة وقد تضمنت خدشًا للشرف والاعتبار، مشيرًا إلى أنه اعتدى على مبادئ القيم الأسرية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بأن نشر بإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا تنتهك خصوصية المجنى عليها «ح.م» دون رضاها.