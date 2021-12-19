وفاة أكبر امرأة معمرة فى غرب الصين عن 135 عاما

توفيت أكبر امرأة معمرة في الصين، أليميهان سيتي عن عمر ناهز 135 عاما في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، وفق ما ذكرت السلطات المحلية في البلاد.



وذكرت وكالة أنباءشينخوا الصينية على نشرتها الانجليزية أن أليميهان سيتي ولدت في 25 يونيو 1886، وفقا لمديرية الدعاية بالمحافظة.



وفي عام 2013، تصدرت المرأة الويغورية قائمة أكبر المعمرين على قيد الحياة في الصين والصادرة عن الجمعية الصينية لعلم الشيخوخة وطب الشيخوخة.



ووفقا لبيانات العام الماضي، تُعرف كومشيريك باسم "بلدة طول العمر" وتضم أكثر من 40 من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 90 عاما.



ووفقا للإحصاءات الرسمية، ارتفع متوسط العمر المتوقع لسكان شينجيانج من 30 سنة في عام 1949 إلى 74.7 سنة في عام 2019.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأحد تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت انخفاضا من 125 في اليوم السابق.



وأفاد بيان للجنة بأن 44 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 89 في اليوم السابق.



وسجلت معظم الحالات المحلية الجديدة السلطات في مقاطعة تشجيانغ الشرقية بواقع 31 حالة.



وسجلت الصين 41 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 19 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.



وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم السبت 100284 إصابة مؤكدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.