الأحد 19 ديسمبر 2021
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عالم

نيوزيلندا: تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بـ«أوميكرون» بين الوافدين من الخارج

نيوزيلندا
نيوزيلندا

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا، اليوم الأحد، اكتشاف خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" بين الوافدين الدوليين، مما رفع إجمالي حالات الإصابة بالمتحور الجديد في البلاد إلى 13 حالة.


وذكرت الوزارة في بيان لها أوردته صحيفة "ذا نيوزيلاند هيرالد" عبر موقعها الإلكتروني أنه تم تسجيل 63 حالة إصابة جديدة من الفيروس، من بينهم 55 حالة محلية و 8 حالات وافدة من الخارج.


كما أضاف البيان أن هناك أربع حالات إصابة بالمتحور "أوميكرون" لا تزال محتجزة في مرافق العزل المُدارة على الحدود.


وسجلت نيوزيلندا حتى الآن 13 ألفًا و 425 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد -19 منذ بداية انتشار الفيروس في مارس 2020.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، و فضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا و ألمانيا و إيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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