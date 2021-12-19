الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: رصد حالتى إصابة بـ«أوميكرون» فى مقاطعة بوسط البلاد

الصين
الصين

أعلنت سلطات مقاطعة "هونان" بوسط الصين، اليوم /الأحد/، رصد حالاتي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (أوميكرون) في راكبين، وصلا من الخارج إلى عاصمة المقاطعة تشانجشا.


وأفادت السلطات الصحية بأن التحليل - الذي أجراه مركز القاطعة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - أثبت إصابة حالتين وافدتين من الخارج، جرى تسجيلهما في تشانجشا، بحسب ما أورده موقع "تشاينا دوت أورج" الصيني.


كما أكد المركز - في بيان اليوم - أنه جرى وضع المصابين قيد الحجر الصحي، وأنهما يخضعان للعلاج في مستشفى مخصص.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، و فضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا و ألمانيا و إيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

جديدة جديد الصين على الصينى تسجيل فيروس فيروس كورونا كورونا تحليل فيروس كورونا المستجد المقاطعة كورونا المستجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

بعد إصابتها بالسرطان.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 19-12-2021

حصيلة ضحايا إعصار راى فى الفيليبين ترتفع إلى 75 قتيلا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأحد 19-12-2021

تقرير بريطانى يثنى على الدور المصرى فى القضية الفلسطينية ويشيد بإعادة الإعمار

أستراليا توصى مواطنيها بضرورة الالتزام بإجراءات كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

صحيفة أمريكية تكشف أسرار عجز إسرائيل عن ضرب برنامج إيران النووي