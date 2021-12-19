الصين: رصد حالتى إصابة بـ«أوميكرون» فى مقاطعة بوسط البلاد

أعلنت سلطات مقاطعة "هونان" بوسط الصين، اليوم /الأحد/، رصد حالاتي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (أوميكرون) في راكبين، وصلا من الخارج إلى عاصمة المقاطعة تشانجشا.



وأفادت السلطات الصحية بأن التحليل - الذي أجراه مركز القاطعة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - أثبت إصابة حالتين وافدتين من الخارج، جرى تسجيلهما في تشانجشا، بحسب ما أورده موقع "تشاينا دوت أورج" الصيني.



كما أكد المركز - في بيان اليوم - أنه جرى وضع المصابين قيد الحجر الصحي، وأنهما يخضعان للعلاج في مستشفى مخصص.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، و فضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا و ألمانيا و إيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.