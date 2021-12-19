وبعد البُعد.. أما بعد.. أمسية للشاعر ولاء الدين فاروق فى بيت السنارى

تنظم مكتبة الإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم الأحد، أمسية شعرية وغنائية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "وبعد البُعد.. أما بعد"، للشاعر ولاء الدين فاروق، وذلك بمقر بيت السناري الاثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تتضمن الأمسية مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تجمع بين شعر العامية والموسيقى والإلقاء، حيث سيتم تقديم مجموعة من الأشعار التي تحكي وتجسد التجارب الحياتية المختلفة باستخدام الإلقاء الذي يعبر عن الحالات الشعورية والمواقف التي يمر بها الإنسان، ويصاحب ذلك بعض المقطوعات المميزة للملحن علاء السبروت وفرقته الموسيقية.

يأتي هذا الحفل في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بشعر العامية وتاريخه، والموسيقى وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، وخلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.

والشاعر ولاء الدين فاروق؛ خريج كلية الهندسة، جامعة القاهرة، قسم الاتصالات والألكترونيات، وهو يهوى كتابة الشعر منذ الصغر، وقد صدر له العديد من الدواوين الشعرية مثل، (أي كلام.. بس تمام) في منتصف عام 2015، وديوان (إلى فلانة) في يونيو 2017، كما شارك مع جمعية صوت الشارع في ديوان (عاشقين ترابك يا مصر) والذي طرح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016، وشارك أيضا في ديوان (خمسه وخمسين)، وشاركت أعماله في جميع المعارض التي أقيمت في مصر والبلاد العربية.

ــ أساليب الدفاع عن النفس في بيت السناري

في سياق متصل، تقام في الخامسة من مساء نفس اليوم، ورشة عمل للفتيات والسيدات تحت عنوان "أساليب الدفاع عن النفس مع العلاج بالفن لتحرير الصدمات"، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الاسكندرية.

تركز الورشة على التعريف بأحدث طرق الدفاع عن النفس للفتيات والسيدات أو ما يعرف بــ (الويندو) من خلال اجراء بعض التدريبات على الصوت ونظرة العين ولغة الجسد والحدود الشخصية والادراك والتركيز والوعي بالذات، بالإضافة إلى بعض التدريبات البدنية وطريقة الاسترخاء والثقة بالنفس.

تحاضر في الورشة المدربة أماني عبدالعال؛ وهي استشاري تدريب مدربات "ويندو" معتمدة من وزارة الشباب والرياضة، وأخصائي نفسي وعلاج بالفن بمعهد الدراسات العليا للطفولة، كما انها حاصلة على دبلوم العلاج بالفن من كلية تربية فنية، جامعة حلوان، ودبلوم علم النفس الاكلينكي من جامعة عين شمس.

تهدف الورشة إلى التعرف على الحدود الشخصية وأهميتها، وكذلك تعلم كيفية تجنب مواقف الخطر، والإجراءات التي يمكن اتخاذها عند حدوثها، بالإضافة إلى استخدام العلاج بالفن كوسيلة لتفريع الانفعالات لتحرير الصدمات النفسية.

ــ ورشة لعازف التشيللو سيباستيان أنجلر

وفي الرابعة من بعد عصر اليوم، وبالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، يحتضن بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، فعاليات ورشة موسيقية مع عازف التشيللو النمساوي سيباستيان أنجلر، وهو عازف تشيللو ومغني ومدرس موسيقي نمساوي.

لقد قام بدراسة العزف علي آلة التشيللو وقيادة الفرق الموسيقية بجامعة الموسيقي والفنون بفيينا.

وقد قام سيباستيان بتقديم العروض كعازف للتشيللو وكمغني في أوروبا والولايات المتحدة والصين. وفي الفترة من ٢٠١٦ حتي عام ٢٠١٩ كان عضوا بجوقة أرنولد شوينبرج والذي شارك معه في العديد من الحفلات الموسيقية علي العديد من المسارح والقاعات العالمية الشهيرة.