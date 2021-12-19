أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 50.7 مليون

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى

50.7 مليون، بحلول الساعة 0340 مساء اليوم السبت بتوقيت نيويورك وبلغ إجمالي عدد الوفيات 806 آلاف و 168، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الإصابات أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.2% خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 5.2مليون، بزيادة طفيفة عن اليوم السابق .



وشهدت واشنطن العاصمة زيادة بنسبة 1.2% في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 71219 حالة.



وشهدت ولاية ميشيجان أكبر عدد وفيات تم الإعلان عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بوفاة 280 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.