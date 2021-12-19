مسؤول صحى إيطالى: الحديث عن حبوب مضادة لكورونا سابق لأوانه

اعتبر مسؤول صحي إيطالي أن الحديث عن الأدوية المضادة لمرض كورونا سابق لأوانه في الوقت الراهن.

وفي تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الإيطالية، نفى مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ كوفيد 19 ڤالتر ريتشاردي، قرب وصول الأدوية المضادة للفيروس المستجد إلى إيطاليا والتي وفقا للشركات المصنعة لها تتمتع بفعالية كبيرة ضد "كوفيد 19".

وقال: "الوقت لا يزال مبكرا جدا للحديث عن أدوية العلاج من فيروس كورونا".

ودعا إلى عدم التسرع في الحصول على مضادات الفيروسات بما فيها Paxlovid التي تنتجها شركة "فايزر".

وأضاف أنه "في عام 2022 أيضا، ستكون الاستراتيجية التي يجب اتباعها هي اللقاحات والاحتياطات الوقائية التي تعرفها إيطاليا حاليا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وحذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.