وزيرة الهجرة: مبادرة «اتكلم بالعربى» تهدف للحفاظ على الهوية المصرية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة، إن المبادرة الرئاسية "اتكلم بالعربي" تهدف بالأساس إلى التمسك باللغة العربية والهوية المصرية والثقافة والتقاليد، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لترسيخ وتعزيز مفهوم الهوية لدى أبنائنا من المصريين الموجودين بالخارج.

وأضافت مكرم - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الصدى" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" مع الإعلامية رانيا هاشم - أنه تم إطلاق المبادرة من خلال عدد من التطبيقات الإلكترونية والأنشطة التي تساهم في حث المصريين بالخارج على أهمية الحفاظ على اللغة العربية، خاصة وأن المبادرة تصادفت مع الاحتفال العالمي باليوم العالمي للغة العربية.

وأوضحت مكرم أن الوزارة نظمت عددا من الفاعليات الخاصة بمبادرة "اتكلم عربي" خلال معرض "اكسبو دبي2020"، شارك بها عدد من الشخصيات الهامة للحديث عن أهمية اللغة العربية وكيف يمكن أن نرسخ مفهوم الهوية المصرية في قلوب أبنائنا في الخارج، وكذلك ما تواجهه الدولة من حروب لطمس الهوية ، والسعي للقضاء على طمس هويتنا المصرية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المبادرة لاقت قبولاً وصدى كبيرًا لدى العديد من الأسر المصرية الموجودة خارج البلاد لتعلم اللغة العربية واستخدام التطبيق الإلكتروني والمشاركة في المعسكرات التي تم تنظيمها من خلال وزارة الهجرة، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة فودافون لعمل منصة إلكترونية وإتاحة 280 كتابا إلكترونيا و18 لعبة لمخاطبة شرائح أخرى بما يتوافق مع احتياجات الأسر المصرية.

وعلى صعيد آخر، شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، وحضور النائب عمرو حسين هندي والنائب سعداوي راغب ضيف الله وكيليّ اللجنة، والنائبة رشا أبو شقرة أمين السر، وبحضور سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة، والنواب أعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع، رحب النائب شريف الجبلي رئيس اللجنة بوزيرة الهجرة، مثمنا الجهد المبذول في وزارة الهجرة التي تعمل على ملف مهم، وهو التواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، مؤكدا أن المصريين بالخارج هم القوى الناعمة ويبرزون الصورة المشرفة لمصر بالخارج، مضيفا: "يجب أن نعمل جميعا والجهات المعنية سويا وكتلة واحدة لخدمة قضايا الوطن".

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها لحضور الاجتماع للحديث عن المصريين بالدول الأفريقية وكيفية التعاون معهم والاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم بالاحتياجات الأفريقية على أرض الواقع، لفتح أوجه تعاون كثيرة للدولة المصرية بالقارة السمراء، وذلك تماشيا مع توجه الدولة واهتمام القيادة السياسية بأفريقيا، لافتة إلى أنه تم اطلاق مبادرة "صوت مصر في افريقيا"، لتحقيق هذا الهدف.