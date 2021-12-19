بدء المرحلة الثالثة لاختبارات الدفعة الرابعة من «البرنامج الرئاسى للتأهيل».. (صور)

أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن بدء المرحلة الثالثة من اختبارات الدفعة الرابعة من البرنامج (PLP).

وقد توافد متقدمي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (PLP)، لإجراء المرحلة الثالثة من الاختبارات بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، وذلك مع الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة جميع الحضور.

وأكد البرنامج أن السبت، بدأت اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والثقافة والمعارف العامة وهي المرحلة الثالثة من مراحل تقييم المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (PLP) - الدفعة الرابعة، ويأتي ذلك بعد مرور المتقدمين بمرحلة التقديم الالكتروني واختبار السمات الشخصية.

وفتح البرنامج باب الانضمام ضمن دفعته الرابعة منتصف الشهر الماضي، وظهرت نتيجة المقبولين ضمن مرحلة التقديم الإلكتروني، مطلع ديسمبر الجاري، بعدما شمل 3 دفعات متتالية منذ 2016 تخرج منهم 1500 شاب من كل المحافظات.

وتأتي الدفعة الرابعة استكمالا لمسيرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي إيماناً بدور الشباب القيادي، فهم أمل مصر ومستقبلها، ونواة تشكيل الجمهورية الجديدة، بعد مسيرة كبيرة شهدتها الدولة من دعم تأهيل وتمكين الشباب، من خلال البرنامج الرئاسي، وبرنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، التي تنفذ تدريبات مكثفة للشباب المصري بمختلف فئاته.

ويهدف البرنامج إلى إعداد قاعدة واعدة من الشباب وتأهيلها للقيادة كي تكون قادرة على تولي المسئولية وتحمل مهام العمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة، وذلك من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي بحيث تتمرّس على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية.

كما تمثل نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر، ويهدف البرنامج كذلك إلى خلق كفاءات شبابية ذات وعي وطني عميق وإدراك شامل لما يواجهه الوطن من تحديات وفرص، يتم ضخها في شرايين القطاع الحكومي وغيره من القطاعات التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني وتطويره ورفع كفاءة أداء العاملين في القطاع الإداري بالدولة.