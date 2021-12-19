رنا سماحة توثق ولادتها فى طفلها الأول «مالك» بفيديو وهى تغنى

بطريقة جديدة مبتكرة وثقت المطربة والفنانة رنا سمناحة لحظات ولادتها طفلها الأول مالك من زوجها سامر أبو طالب وذلك عن طريق تصوير ولادتها بالكامل فيديو قبل وبعد دخول غرفة العمليات وأثناء الولادة حيث كانت تغني وهو الأمر الذي تفاعل عليه محبيها ومتابعيها بشدة عبر حساباتها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

رنا سماحة

ونشرت رنا سماحة فيديو يوثق ولادتها طفلها "مالك" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "أحلى يوم في عمري لما نور مالك قلبي وحياتي كلها يارب احفظه وبارك فيه عايزة أشكر دكتور أحمد مرزوق والكرو بتاعه اللي بجد محسسونيش أني في ولاده على قد ما حسيت أني في رحلة عظيمة أخرها جميل".

رنا سماحة

وتابعت رنا: "في ولادة من غير ألم وعندنا دكاترة شباب صغيرين بس خبرتهم كبيرة أوي وعايزة أشكر جوزي حبيبي وأهلي وأصحابي وكل اللي سندوني ودعموني"، وأعلنت عن اقتراب طرحها لأغنية جديدة توثق ولادتها لطفلها الأول، حيث كتبت في منشور أخر: "استنوا حبيب مامي كاملة قريباً جداً".

رنا سماحة

فيما قال والده الملحن سامر أبو طالب من خلال الفيديو الذي شاركته رنا جمهورها: "أنا بحبك أوي وكنت مستنيك جدا، متخفش من أي حاجة طول ما أنا عايش، ودايما في ضهرك وسندك ومش هسيبك أبدا يا أحلى مالك في الدنيا"، بينما قالت رنا: "ده أهم يوم في حياتي، خايفه ومتحمسة وعاوزه أشوف مالك أوي"، وشاركهم الفرحة أسرة رنا وسامر.