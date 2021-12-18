السيطرة على حريق بورشة أثاث مكتبي في شلقان بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية، من السيطرة على حريق بورشة أثاث مكتبي، بكفر الحارث بشلقان ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بورشة أثاث مكتبي، بكفر الحارث بشلقان وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، لمكان الحريق وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، والسيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، والتعرف على سبب نشوب الحريق بالمكان.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.