ضبط 5 متهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الوراق

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 5 أشخاص متهمين بالمشاركة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب ركنه سيارة بمنطقة الوراق وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بلاغ تلقاه ضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابة شخصين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بسبب ركنة سيارة، وتمكنت القوة من ضبط 5 أشخاص من طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم.