انطلاق أولى فعاليات المسرح المتنقل بقرية الخوي بأسوان (صور)

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات المسارح المتنقلة بقرية الخوى، من خلال فرع ثقافة برئاسة نجوى أحمد سيد التابع لإقليم جنوب الصعيد، برئاسة محمد إدريس خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٠ ديسمبر الجاري، لنشر الوعى الثقافى والفنى وتحقيق العدالة الثقافية في ربوع المحافظة وبقرى حياة كريمة.

المسارح المتنقلة

تضمن أول يوم محاضرة توعوية بعنوان «الفرق بين ختان الإناث وعدمه»، تحدثت عن الفرق بين الإناث المختونة والغير المختونة إلى جانب ورشة حرف بيئية «تصميم برواز فن شعبى»، ثم أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر هانى فتحى بقصيدة «لما غابت»، وقصيدة «أنا الصعيد الجوانى» علاء الزير.

المسارح المتنقلة



في الختام تم تقديم عرض لفرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم وشعبان حسين مجموعة من التبلوهات الأسوانية والنوبية «التاتا، الأراجيد، الكف، النجراشاد».