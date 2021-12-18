الرئيس التونسي يهنئ نظيره الجزائري على الفوز بكأس العرب

هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، نظيره الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون، عقب تتويج المنتخب الوطني الجزائري بكأس العرب.

وذكر بيان رئاسة الجمهورية التونسية نشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أجرى الرئيس التونسي مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري ليهنئه بفوز الخضر بكأس العرب لسنة 2021".

وأوضحت الرئاسة التونسية، أنه خلال المكالمة أشار قيس سعيد إلى أن "أهم الصور التي التقطت ليست الأهداف المسجلة بل صور الفرحة التي عمت الجماهير التونسية في نهاية اللقاء وهي ترفع العلمين التونسي والجزائري ورايات عربية أخرى في مشهد تاريخي يقيم الدليل على عمق الروابط الأخوية بين الشعب الواحد في تونس وفي الجزائر وفي سائر أقطار الأمة العربية".

وتوّج مساء اليوم السبت، المنتخب الجزائري المحلي، بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.