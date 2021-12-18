السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مهندس يلجأ إلى القضاء بعد خطوبة شهر ونصف: «عايز شبكتي»

محكمة
محكمة

تقدم مهندس لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لرفع دعوى قضائية طالب فيها باستدرداد شبكة بقيمة 40 ألف جنيه من ابنة عمه، بعد خطوبة استمرت لمدة شهر ونصف فقط.

وقال مصطفى .م في دعواه رقم 1744 لسنة 2021: «كانت علاقتي بعمي وأولاده محدودة للغاية نظرًا لبعده الدائم عنا وعن العائلة كلها بسبب خلافات زوجته مع الجميع، واعتقادها أن الجميع يطمع فيهم».

وأضاف: «عندما قررت الزواج ألحت على إحدى عماتي بخطبة ابنة عمي «ب م »، كمحاولة لكسب ودهم والتقرب منهم، ومن المؤسف بأنني وافقتها على هذا الطلب، وبالفعل تقدمت لخطبة ابنة عمي واتفقت على شبكة بمبلغ  50 ألف جنيه، وقمت بشراء ذهب بـ40 ألف، واتفقنا أن الـ10 آلاف الآخرين نقوم بإضافتهم في القائمة.

وتابع: «فور إتمام الخطوبة تفاجئت بشخصية غريبة مليئة بالغرور والتكبر، حاولت بكل الإمكان إصلاح شخصيتها، لكنني تفاجئت بهجوم شرس من قبل زوجة عمي وعاملتني أسوأ معاملة».

وأتم مصطفى: «امتنعت عن الذهاب بمنزلهم حتى يشعروا بخطئهم معى وتفاجئت باتصال من عمي يخبرني بفسخ الخطبة، وانتظرت لمدة شهر ليرسلوا لي الشبكة لكننى تفاجئت برفضهم إرسال الشبكة، مبررين بأنني من امتنعت عن الذهاب عندهم وليس من حقي أخذ الشبكة، حاولت بكل الطرق الودية أخذ الشبكة لكن بلا جدوى، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لمقاضتهم».  

محكمة اسرة إقامة دعوى مهندس شبكة

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وائل لطفي

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