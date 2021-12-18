محمد محيي يطرح أغنية «بتاع زمان» (فيديو)

طرح المطرب محمد محي أحدث أعماله الغنائية "بتاع زمان"، وهي تاسع أغنية في ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم.

وحققت الأغنية ردود أفعال قوية في الساعات الأولى لطرحها عبر قناته الخاصة على اليوتيوب، وهي من كلمات سلطان صلاح، ألحان مدين، توزيع عادل واصف، جيتار شريف فهمى، وتريات حسن سعيد، ناي محمد عاطف.

والكلمات كالأتي: "شوفنا بعض ومالقيناش فرصة نهرب من السلام قولت أسلم مهما كان.. بنا عشره زمان صدفة جاية في وقت برضو غريب قلبي بتاع زمان ماقدرش في يوم ينساه، حن لكن أوام افتكر اللى عمله معاه عاش معاه أجمل ليالي بس راحت فين، صعب ينسى بنظره عذاب سنين خليته جنبي يعيش ويشوف".

وكان طرح محمد محي 8 أغنيات من ألبوم "بتاع زمان"، وهم "ورقة وقلم"، من كلمات إيهاب عبده، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع رفيق عاكف، و"انت فى دمى"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع الموسيقى فهد، و"بعدنا"، من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد رحيم.

كما طرح "سهرانين" كلمات نور حمدى وألحان محمد محيى وتوزيع محمد العشى، و"فوضت أمرى" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدى، وألحان كريم حمدى، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد، وأخيرا "يالالى" من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمد النادى وتوزيع فهد.

كما طرح "سهرانين" كلمات نور حمدى وألحان محمد محيى وتوزيع محمد العشى، و"فوضت أمرى" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدى، وألحان كريم حمدى، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد، وأخيرا "يالالى" من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمد النادى وتوزيع فهد.