الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التجارة الداخلية: طرح أطباق بيض المائدة في الأسواق المحلية بسعر 42 جنيها

البيض
البيض

أكد المهندس عبدالمنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن، هناك تراجعا في أسعار أطباق البيض ما بين 42 جنيها و45 جنيها للطبق الواحد بعد زيادة المعروض في أسواق التجزئة.

 

وأشار في تصريح خاص للدستور إلي أن هناك اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من انتاج أطباق البيض ليكفي احتياجات المواطنين.

 
وتابع أنه يتم إضافة سعر ما بين ثلاث جنيهات إلى 4 جنيهات على سعر المزرعة تشمل البيع بالتجزئة ونقل وتغليف وغير ذلك.


وأضاف أنه عندما ارتفعت أسعار أطباق البيض إلي 60 جنيها للطبق الواحد تم على الفور ضخ 7000 طبق بيض للمجمعات الإستهلاكية وشركتى تجارة الجملة في الهايبرات والدلتا ماركت التابعة للشركه القابضة للصناعات الغذائية بدون حد أقصى لتوفير مستلزمات المواطنين واحتياجاتهم من البيض بأسعار مخفضة.

 
وذكر أن الانتاج المحلي لأطباق البيض يصل إلى 14 مليار بيضة سنويا وأن متوسط نصيب الفرد 120 بيضة سنويا.


وتابع أن هناك استقرارا فى أسعار بيض المائدة حاليا وسوف يتراجع تدريجيا إلى أدنى مستوياته خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة المعروض من أطباق البيض من خلال الانتاج المحلي في مزارع الدواجن وطرحه في المجمعات.

وزارة التموين أسعار مزارع الدواجن وكيل وزارة التموين الأسواق المحلية وكيل وزارة قطاع التجارة الداخلية

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وائل لطفي

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