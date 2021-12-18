رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بجميع المحافظات للأطفال وجميع الفئات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تفعيل رابط تسجيل لقاح كورونا لجميع الفئات في جميع المحافظات المصرية للحصول على لقاح كورونا والجرعة التعزيزية من التطعيم، بالتزامن مع بدء تطعيم وتسجيل لقاخ كورونا المستجد "كوفيد 19" للأطفال من سن 12 لـ18 سنة.

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر

وأوضحت وزارة الصحة خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر عبر موقعها الإلكتروني، لحجز التطعيم في جميع المحافظات المصرية، في إطار حرصها على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عبر السطور التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع لقاح كورونا من خلال هذا رابط egcovac.mohp.gov.eg.

الضغط على تسجيل بيانات الجمهور.

كتابة كافة البيانات المواطن الراغب في اللقاح (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، الجنسية،..).

اختيار الفئة المستهدفة من اللقاح.

كتابة منطقة السكن لتوفير مركز طبي قريب.

تدوين رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

تأكيد الطلب من خلال كود عبر الهاتف المحمول.

تحميل بطاقة الرقم القومي.

الضغط على زر الحفظ.

استقبال رسالة نصية فيها رقم طلب الحصول على اللقاح.

كما يمكن تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الاتصال علي الخط الساخن: 15335.

وخصصت الوزارة أرقام الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، لتلقي الاستفسارات من المواطنين حول فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

الجرعة التعزيزية للقاح كورونا

وحول الجرعة التعزيزية للقاح كورونا، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الجرعة الثالثة المعززة للقاح كورونا متوافرة لعدد من الفئات وهم:

الأشخاص الأكثر إصابة مثل كبار السن.

أصحاب الأمراض المزمنة

مرضى ضعف المناعة

المرضى الذين يخضعون للعلاج المثبط للمناعة.

العاملين في قطاع الطبي بجميع محافظات الجمهورية

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من الجرعة التعزيزية للقاح كورونا للفئات السابقة كي يتمكنوا من مقاومة الفيروس القاتل عند الإصابة، بشرط الحصول عليها عقب مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية، مشيرة إلى أنه لابد من تسجيل بيانات المتقدمين للحصول على الجرعة الثالثة عبر الموقع الرسمي للقاح كورونا التابع للوزارة الصحة.