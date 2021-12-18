السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«بنبني مستقبل مصر».. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال غدا (فيديو)

الحملة القومية للتطعيم
الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

تنطلق غدا الأحد 19 ديسمبر 2021 الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال وتستمر لمدة 4 أيام.

وقالت وزارة الصحة، إن حملات التطعيم ستكون في الوحدات الصحية ومكاتب الصحة وفي الفرق المتنقلة التي تزور البيوت والحضانات.

وأعلنت وزارة الصحة أماكن تواجد الحملة كالتالي:

1- فرق متحركة تجوب المنازل في جميع المحافظات.

2- فرق متحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال.

3- فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة.

4- مواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الاتوبيس ومحطات المترو والمولات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحملة تأتي لتقوية مناعة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد المرض.

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وائل لطفي

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