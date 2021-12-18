«بنبني مستقبل مصر».. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال غدا (فيديو)

تنطلق غدا الأحد 19 ديسمبر 2021 الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال وتستمر لمدة 4 أيام.

وقالت وزارة الصحة، إن حملات التطعيم ستكون في الوحدات الصحية ومكاتب الصحة وفي الفرق المتنقلة التي تزور البيوت والحضانات.

وأعلنت وزارة الصحة أماكن تواجد الحملة كالتالي:

1- فرق متحركة تجوب المنازل في جميع المحافظات.

2- فرق متحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال.

3- فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة.

4- مواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الاتوبيس ومحطات المترو والمولات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحملة تأتي لتقوية مناعة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد المرض.