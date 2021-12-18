وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير مواعيد الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا تغيير في مواعيد الدراسة والامتحانات، مؤكدًا ان جداول الصف الرابع الابتدائي والصف الأول والثاني الثانوي في مواعيدها.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لا أحد في وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة، تحدث عن تعطيل بسبب المتحور، مردفًا: "كل ما يكتب وينشر بهدف نشر البلبلة، ولم يصدر عن مصدر رسمي".

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