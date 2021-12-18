السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تحية للشهداء».. الداخلية تبث فيلما تسجيليا في يوم الشرطة العربي (فيديو)

الداخلية تبث فيلما
الداخلية تبث فيلما تسجيليا في يوم الشرطة العربي

أذاعت وزارة الداخلية اليوم عبر حسابها الرسمي بموقع يوتيوب، فيلما تسجيليا بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة العربي الموافق اليوم 18 ديسمبر، استعرضت فيه أوجه التعاون المشترك مع كل الأجهزة الأمنية العربية والدولية، حيث سطرت الشرطة المصرية بتضحيات أبنائها من الشهداء اسمى معاني البطولات، التي رسخت لدعائم الأمن والاستقرار في الوطن وقضت على الإرهاب وفلوله، ووجهت ضربات أمنية قوية ضد الجريمة.

ويشكل التعاون بين وزارة الداخلية المصرية ونظيراتها في الدول العربية ركيزة أساسية في محاصرة الجرائم العابرة للحدود والمخططات الإرهابية، التي تحاول لنيل من مقدرات الأوطان وفي مقدمتها جلب وتهريب المواد المخدرة والهجرة غير الشرعية، وهو ما انعكس على نجاحات كبرى حققتها الشرطة المصرية في احباط  محاولات تهريب أو عبور شحنات ضخمة من المواد المخدرة عبر أراضيها ومنها إلى الدول العربية، إذ باتت المنافذ الشرعية للبلاد عصية على محاولات التهريب والجلب. 

التعاون المصري العربي في المجال الأمني امتد إلى التدريب، حيث فتحت مصر منشآتها الأمنية التدريبية لتستفيد منها الكوادر الأمنية العربية نظريًا وعمليًا، تحت إشراف نخبة متميزة من رجال الشرطة المصرية وفي ميادين تدريبية محاكية للبيئات الطبيعية، ليعودوا إلى أوطانهم محملين بخبرات أمنية تسهم في حماية أوطانهم من أشكال الجرائم. 

وتستقبل كلية الشرطة الطلبة من الدول العربية لتلقي العلوم الشرطية في محرابها وإعدادهم عمليا في ميادينها المتطورة، بما يمكنهم من أداء رسالتهم الأمنية في بلادهم عقب التخرج. 

وتأكيدًا على الدور المصري الرائد ومساهمتها في عمليات حفظ السلام في مناطق النزاعات المختلفة، أنشأت وزارة الداخلية المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام لتدريب الكوادر المحلية والعربية والإفريقية والدولية على عمليات حفظ السلام المختلفة.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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