السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا: لم يتم تسجيل أي إصابات بالمتحور الجديد «أوميكرون»

كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي عبدالباسط اسميو، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بالمتحور الجديد (أوميكرون) في البلاد، مشيرًا إلى أن الإقبال على التطعيم متوسط وبنفس الوتيرة خلال الفترة الماضية.

وقال اسميو- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم السبت- إن المركز ينتظر وصول شحنة من اللقاح الأمريكي (فايزر) تقدر بنحو مليون جرعة خلال أيام، وفق الوعود، موضحا أن مراكز التطعيم تواصل تقديم التطعيمات باللقاح الصيني (سينوفارم)، واللقاح الأمريكي (فايزر) المخصص للنساء الحوامل.

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