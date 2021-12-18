هولندا: إغلاق شامل بدءًا من الغد بسبب تفشي «أوميكرون»

أعلن رئيس الوزراء نذرلاند (هولندا)، مارك روته، اليوم السبت، فرض إغلاق شامل على مستوى البلاد بدءًا من الغد، وذلك على خلفية تفشي متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس "كورونا"، والذي يُعتقد كونه أكثر قدرة على الانتشار من المتحورات السابقة.

وقال روته، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة، هوجو دي يونج، ومدير مركز السيطرة على الأمراض المعدية بمعهد الصحة العامة، جاب فان ديزل، إن الإغلاق سيستمر على الأقل حتى 14 يناير المقبل، موضحًا أن ذلك القرار يأتي سعيًا لتفادي موجة خامسة من الوباء مدفوعة بالمتحور "أوميكرون"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "دي تليجراف" الهولندية.