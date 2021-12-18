السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بعد وصول «أوميكرون» إلى مصر.. الباز: هناك شفافية في إعلان الحقائق

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن وزارة الصحة أعلنت عن اكتشاف 3 مصابين بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، بعد فحص الحالات القادمة إلى مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تتبع سياسة الشفافية وإعلان الحقائق للناس.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن البعض كان يردد بأن هناك حالات مصابة بمتحور أوميكرون، وكان هناك اتهامات للحكومة بأنها تخفي الحقائق، متابعًا: "وزارة الصحة كانت تنفي وجود إصابات، واليوم عندما تم اكتشاف مصابين تم الإعلان بكل صراحة ووضوح".

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