السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«طبلة الست» تحتفل بالعام الجديد مع جمهور ساقية الصاوي

فرقة طبلة الست
فرقة طبلة الست

في جو من البهجة تحيي سها محمد وفرقتها "طبلة الست" أشهر الأغانى التراثية على دقات الإيقاع، الجمعة 31 ديسمبر في الثامنة والنصف مساءً بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، حيث يؤدين الأغانى بمهارة فائقة للحفاظ على أصالة اللحن بجودة العزف على الطبلة والناي، إذ يأتي الحفل ضمن سلسلة حفلات تقدمها ساقية الصاوي احتفالاً بالعام الجديد.

وتقول سها إنها تعشق الفنون التراثية كالرقص والعزف، وأوضحت أنها انضمت إلى فرقة رضا للفنون الشعبية وقدمت العديد من العروض الاستعراضية، ما أثقل خبراتها فى ذلك المجال حتى أصبحت مدربة للرقصات التراثية، إلا أن حلمها ظل يراودها فى أن تكون للمرأة لمسة إيقاعية على عزف الطبلة وأن تكون فرقتها مصرية الهوى تستمد شخصيتها من الأغانى المصرية الشعبية ومن الآلات المصرية وعلى رأسها الطبلة والناي. 

 

وأسست فرقتها المكونة من 10 أعضاء وهم: "سها محمد، منة الله منصور، ريهام فتحي، دعاء الزيدي، ريتا ناجي، صفاء عبد الله، حبيبة عمرو، خديجة فاروق، رأفت فرحات، سيد الحسيني".

قدمت الفرقة العديد من الحفلات التي تقدم فيها تراثنا الغنائي.

فرقة طبلة الست  تأسست عام 2019 وتتكون من ستات بتطبل وبتغني أغاني من الفلكلور والتراث المصري لنشر السعادة والفرح، وتعمل فرقة طبلة الست علي إحياء ونشر الأغاني الفلكلورية المصرية من جميع المحافظات داخل جمهورية مصر من صعيد والريف والسواحل والنوبة والواحات.

وتسعى الفرقة إلى أن تعطي فرصة لكل ست تريد أن تغني أو تعزف آلة إيقاعية وهذا من خلال مشاركتها بالفرقة حيث أن الفرقة تحتوي علي ورشة دائمة لتعليم الغناء والآلات الإيقاعية، تحاول فرقة طبلة الست أن تنشر أغاني الفلكلور الخاصة بالستات بمصاحبة عزف الآلات الإيقاعية في آن واحد وبشكل جماعي.

تقدم طبلة الست أغاني وموضوعات تعبر عن حال الستات وفرحهم وشجونهم التي طالما همشت وتجاهلها المشهد الموسيقي وتسعي أيضا الي كسر الحواجز بين موسيقي الريف والمدينة والحفاظ على الترابط بينهم. 

جمهورية مصر فار فرقة رضا فرقة رضا للفنون الشعبية الفنون التراثية المشهد الموسيقي ساقية عبد المنعم الصاوى اغاني التراث قاعة النهر الاستعراضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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