سلطنة عمان تُشارك في اجتماع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة بالسعودية

شاركت سلطنة عُمان، ممثلة بـ غرفة تجارة وصناعة عُمان ، في الاجتماع الـ (32) لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الذي عُقِد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، بحضور أكثر من 15 من رؤساء الاتحادات والغُرف الإسلامية، ومشاركة 6 اتحادات وغرف إسلامية أخرى.

وترأس وفد الغرفة العمانية -وفق وكالة الأنباء العمانية - المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، منها انتخاب النواب حيث تمّت تزكية نواب رئيس الغرفة الإسلامية الحاليين لفترة أخرى المتمثلين في قطر وتركيا ومصر، وتم اختيار سلطنة عُمان عضوًا باللجنة المالية.

كما تم تشكيل اللجنة التنفيذية للغرفة الإسلامية من 8 أعضاء وهم رئيس الغرفة الإسلامية ورؤساء غرف تشاد وأذربيجان وباكستان والسعودية.

واعتمد الاجتماع خطة لعدد من المنتديات والملتقيات الاستثمارية خلال الفترة القادمة في عدد من التخصصات والمجالات المُستهدفة منها التجارة الإلكترونية ومجالات أخرى سيتم تحديدها بالتنسيق مع الدول المُضيفة.

وتمَّ الاتفاق على عقد الاجتماع القادم لمجلس الغرف الإسلامية في الأردن في الربع الأول من 2022 تزامنًا مع إقامة المنتدى الاقتصادي للدول الإسلامية بها، على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية في سلطنة عُمان في الربع الثاني من عام 2022 ، بناءً على الدعوة التي قدّمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان لاستضافة الاجتماع القادم للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.