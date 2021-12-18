السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانية :«اتكلم عربى» مبادرة تُحافظ على الهوية والثقافة المصرية

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

وجهت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، التهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، مؤكدة أن اللغة العربية تعد عنواناً للهوية المصرية والعربية والحفاظ عليها ضرورة قومية.

وقالت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية لها، إن اللغة العربية لغة ثرية يتحدث بها أكثر من 400 مليون مواطن حول العالم، وتكتب بحروفها عدة لغات، كما أنها  لغة الدين الإسلامي العظيم، وشددت الهلالي علي ضرورة الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها، وتركها لمن لا يقدرون أهميتها بألفاظ وأغاني شعبية تندرج تحت مسمى "المهرجانات"، والتى تُساهم في تدني الذوق العام.

وأشادت عضو مجلس النواب، بإطلاق السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج مبادرة وتطبيق «اتكلم عربى» الإلكتروني تحت شعار "اتكلم عربى وعيشها مصرى"  لأبناء المصريين بالخارج والتى حظيت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف التمسك بالهوية والعادات والتقاليد المصرية، مؤكدًة أن  المبادرة تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى أطفالنا المقيمين بالخارج.

وتحل اليوم ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، وتقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ كونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها عام 1973، والذي بموجبه تم إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، وذلك عقب اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

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نهاية عصر الحسبة

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