السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: القوات الروسية منتشرة بالقرب من أوكرانيا بأعداد كبيرة

البنتاجون
البنتاجون

أكد السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، اليوم السبت، أن الوضع الراهن على الحدود الأوكرانية لم يشهد أي تغييرات، مُضيفًا أن هناك وجود ضخم للجيش الروسي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وقال كيربي - في إفادة صحفية بثتها وزارة الدفاع الأمريكية عبر موقعها الرسمي - "إننا بالطبع نواصل مراقبة الوضع في كلا من روسيا وأوكرانيا".
وتابع قوله: “لم نشهد أي تغييرات ذات أهمية في موقف القوات الروسية المنتشرة حول الحدود الأوكرانية”، موضحًا أن القوات الروسية مازالت متواجدة هناك بأعداد كبيرة.
وتتصاعد المخاوف بشأن "النشاط العسكري" الروسي المتزايد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مع استمرار ورود تقارير جديدة عن توسيع المعسكرات الروسية في المنطقة الساخنة.
يُذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح - في نوفمبر الماضي - بأن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا.
وأشار زيلينسكي إلى أن الدول الغربية قدمت لأوكرانيا معلومات بـ"تحركات نشطة" للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

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