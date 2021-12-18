نيجيريا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 10 أشهر

أبلغ مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم السبت، عن 1584 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 10 شهور.



ونقلت صحيفة «ذا بونتش» النيجيرية عن المركز القول إنه لم تبلغ ولايات إيكيتي وسوكوتو عن أي حالة جديدة، لكنه سجل وفاة شخصًا بالفيروس، ما رفع عدد القتلى في البلاد إلى 2984.



ومنذ تفشي المرض في البلاد في أواخر فبراير 2020، بلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا 222 ألفا و655 حالة تعافى منهم 211 ألفا و373 حالة.