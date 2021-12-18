«يمنح شهادات مزورة».. تجديد حبس متهم يدير كيانا وهميا

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي "أكاديمية دون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق.

وكشفت التحريات الأمنية، عن منح المتهم مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأ كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص، واتخذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصولهم على مبالغ مالية التي وصل سعرها 8 آلاف جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم، وبتفتيش المقر المشار إليه تم ضبط (عدد من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الكليات الحكومية والكيانات المختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره إلى تلك الكليات والكيانات– 3 أكلاشيهات باسم أحد المعاهد - عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى عدد من الجامعات والمعاهد - 2 دفتر إيصالات إستلام نقدية - جهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من صور الشهادات وكارنيهات خالية البيانات ومعدة للتزوير)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.