أطباء يضعون «روشتة» الحماية من «أوميكرون»: الوقاية والتطعيم

حذر أطباء مختصون من سرعة انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد «أوميكرون»، موضحين أن معدلات انتشاره مضاعفة مقارنة بالمتحورات الأخرى من الفيروس.

وشدد الأطباء، الذين تواصلت معهم «الدستور»، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل صارم، تجنبًا للإصابة بالفيروس، خاصة بين الأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، فضلًا عن الحصول على جرعة ثالثة معززة من اللقاح بما يوفر الحماية اللازمة من المتحور سريع الانتشار.

رشوان شعبان: ينبغى الالتزام حتى مع تلقى اللقاح

حذر الدكتور رشوان شعبان رشوان، إخصائى أمراض الباطنة، من أن المتحورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها «أوميكرون»، تعد أكثر خطورة على صغار السن، ما يضاعف دور الأب والأم فى الحفاظ على أبنائهما، عبر اتباع الإجراءات الوقائية وإرشاد أولادهما للالتزام بها حتى لا يتعرضوا لخطر الإصابة بالفيروس.

ونصح «شعبان» بتطبيق قواعد «التباعد الاجتماعى» خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها تجنب الدخول إلى المناطق أو الأماكن المزدحمة خاصة المغلقة، بالإضافة إلى الحصول على اللقاح الذى يحمى من تطور أعراض الإصابة، مضيفًا: «إذا ما ظهر أى عرض من أعراض فيروس كورونا أو المتحور الجديد ينبغى استشارة الطبيب المختص».

وشدد على ضرورة أن يتجنب المواطنون الإهمال فى اتباع التعليمات الصحية للوقاية من «كورونا» بداعى أنهم تلقوا اللقاح، نظرًا لأن جميع اللقاحات التى تم تطويرها على مستوى العالم لا تقى من الإصابة بالفيروس، وإنما تقلل من احتمالية زيادة حدة الأعراض وبالتالى الحاجة إلى دخول المستشفى.

فايد عطية: غير معروف مدى شراسته.. والحذر واجب

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية وكلية الطب جامعة شانتو بالصين، إن إعلان وزارة الصحة عن تسجيل ثلاث إصابات بالمتحور الجديد «أوميكرون» لا يعنى أنها الحالات الوحيدة المصابة، مشيرًا إلى احتمالية وجود حالات إصابة أخرى لم يجر رصدها بعد.

وأضاف أن التعامل فى مصر ودول العالم أجمع مع المتحور الجديد سيكون مختلفًا، ففى أوروبا جرى رفع حالة الطوارئ، لأن «أوميكرون» أصبح أكثر الأنواع انتشارًا فى العالم، كونه سريع الانتشار، فمثلًا سجلت إنجلترا إصابات يومية بنحو ٩٠ ألف حالة، وفى فرنسا ٤٠ ألف حالة تقريبًا، وتلك الأعداد اليومية لم تكن موجودة منذ بداية الوباء.

وتوقع أن تلجأ الدول مرة أخرى للإغلاق العام وتعطيل حركة الطيران كما حدث فى بداية الجائحة فى أواخر عام ٢٠١٩، وتشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والإسراع من وتيرة توزيع اللقاحات خاصة الجرعات التعزيزية، نظرًا لنشاط الفيروس بشكل كبير فى فصل الشتاء.

وأوضح «عطية» أن المعطيات المتوافرة بشأن المتحور الجديد تظهر سرعة انتشاره لكنها لم تحدد مدى شراسته، وهو أحد متحورات «دلتا» ويحمل كثيرًا من صفاته، محذرًا من خطورته على أصحاب الحالات الحرجة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، متوقعًا أن يكون سببًا فى زيادة الوفيات.

محمد أبوعامر: انتشاره سريع جدًا والجرعة الثالثة ضرورة

توقع الدكتور محمد أبوعامر، أستاذ المناعة فى جامعة المنوفية، أن ينتشر متحور «أوميكرون» بشكل أسرع، وأن تكون نصف حالات الإصابة بفيروس «كورونا» من هذه السلالة خلال الـ٤ أسابيع المقبلة، مستدلًا على ذلك بتضاعف معدل انتشاره على مستوى دول العالم أجمع.

وقال «أبوعامر»: «متحور أوميكرون انتشر بسرعة كبيرة جدًا فى العديد من دول العالم، وتم تسجيل أول حالة وفاة لمصاب به فى بريطانيا، لذا دعا العلماء للحصول على جرعة ثالثة معززة من اللقاح لتوفير الحماية اللازمة ضد هذا المتحور، معتبرين أن الجرعتين لا تكفيان لتوفير مستوى الحماية المطلوب».

وأضاف: «هناك خطة عالمية لتطعيم كل شخص بالغ بجرعة معززة من لقاح كورونا، قبل نهاية الشهر الجارى، مع رفع مستوى الخطر الوبائى حيال كورونا إلى الدرجة الرابعة».

وشدد على ضرورة توخى الحذر الشديد، والالتزام بالقيود الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار المتحور الجديد «أوميكرون»، نظرًا لانتشاره بشكل أسرع مقارنة مع غيره من المتحورات الأخرى.

عبدالجواد حسين: الأولوية لارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد

شدد الدكتور عبدالجواد حسين، طبيب العزل بمستشفى بلطيم بكفرالشيخ، على أن ظهور إصابات بمتحور «أوميكرون» الجديد يتطلب من المواطنين المزيد من الحذر الحقيقى، والعودة للتمسك بجميع الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته.

ونبّه «حسين» إلى أهمية ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى، وكذلك الحرص على تناول اللقاح بجُرعاته المحددة، مؤكدًا أن مصر يتوافر بها معظم أنواع اللقاحات خلال مراكز التطعيم المنتشرة فى جميع المحافظات.

وحذر من الهلع ونشر حالة الذعر بين المجتمع، مشيرًا إلى ثقته بوزارة الصحة واستعداداتها المُسبقة لمواجهة متحور «أوميكرون» عبر توفير جميع اللقاحات اللازمة، وحث المواطنين على التطعيم بها.

هانى إسحق: يجب منع التجمعات فى الأماكن المغلقة

كشف الدكتور هانى إسحق شحاتة، إخصائى الروماتيزم والمناعة بالمنيا، عن أن الإصابة بمتحور «أوميكرون» تأتى للأطفال على هيئة نزلات برد وسخونة عنيدة لا تستجيب بسهولة لخوافض الحرارة، وكحة تستمر فى الغالب لأكثر من ١٠ أيام، إضافة إلى سرعة فى ضربات القلب وصداع.

أما أعراض إصابته للكبار، فقال إنها مثل أعراض نزلات البرد، وتتضمن التهابًا فى الحلق، وإرهاقًا شديدًا، وآلامًا فى العضلات.

وأوصى بفرض إجراءات أكثر حزمًا من الدولة لتقليل انتشار الإصابة بالمتحور فى الفترة المقبلة، مثل الإلزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والحد من الاجتماعات والمؤتمرات والحفلات فى الأماكن المغلقة، خاصة دور العبادة.

وأشار إلى أنه حتى الآن تُعد أعراض «أوميكرون» خفيفة، بل إن المتحورات السابقة مثل «ألفا» و«دلتا» قد تصيب المريض بأعراض أخطر.